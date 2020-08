Um acidente ocorrido no inicio da tarde desta terça-feira entre um ônibus e um caminhão deixou cinco pessoas feridas, no bairro Jardim do Sol, em Resende. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas.

Segundo informações de um passageiro do ônibus, o caminhão quando passou no quebra-molas a cabine desengatou. No ônibus havia cinco passageiros, mas ninguém teve ferimentos graves.