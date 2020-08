Acidente deixa três pessoas feridas na BR-393, em Três Rios

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou três pessoas feridas, por volta das 21 horas, no km 201, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do Posto Santini, no acesso a Rio das Flores, em Vassouras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo Fiat Uno, com placa de Vassouras, tentou cruzar a pista e foi colhido pela carreta. Três ocupantes do carro, de 60, 50 e 9 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

O motorista da carreta, de 60 anos, não ficou ferido.