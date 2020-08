Dois suspeitos morrem em troca de tiros com policiais civis, em Resende

Dois suspeitos de participarem de crimes, morreram em confronto com policiais civis na noite de segunda-feira, no bairro Fazenda da Barra II, em Resende. O delegado titular Michel Floroschk, fazia levantamento para a operação Espoliador 3, deflagrada nesta terça-feira (25) contra suspeitos de crimes contra o patrimônio quando perceberam a passagem de dois carros, um Santana com três homens e um Gol com dois.

O delegado ficou desconfiado e sinalizou para que parassem, mas os dois suspeitos iniciaram a fuga. O Santana bateu em outro carro ao entrar na Via Dutra e os suspeitos fugiram à pé, pela linha férrea, em direção ao bairro Fazenda da Barra III. Eles não foram encontrados.

Segundo Floroschk, um Gol entrou numa estrada de terra à margem da rodovia e acabou batendo num barranco. O delegado relatou que ordenou que seus dois ocupantes se rendessem, mas eles ainda de dentro do carro acidentado, atiraram na sua direção e do agente que o acompanhava.

Houve o revide e os dois suspeitos, um de 20 e outro de 19 anos, foram atingidos. Eles morreram no local. Cada um portava uma pistola calibre 9mm. As duas armas foram apreendidas.

OPERAÇÃO – A operação Espoliador 3 foi iniciada nesta terça-feira para cumprir 100 mandados de prisão de suspeitos de roubo de cargas. A ação tem a participação de cerca de 500 policiais.