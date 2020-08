Homem é morto em troca de tiros em Angra dos Reis

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares deixou um homem, ainda não identificado, morto nesta terça-feira, numa área de mata, na Rua da Paz, no bairro Areal, em Angra dos Reis. Segundo os policiais militares, eles foram recebidos a tiros. Após a troca de tiros um homem foi encontrado morto. No local foram apreendidos uma pistola 9mm, dois carregadores (um deles alongado) e 10 munições do mesmo calibre.

Foram apreendidos também 500 pinos de cocaína, 2,5 mil pinos vazios, 150 frascos de loló e 95 cápsulas de maconha. Vários tiros foram ouvidos nos arredores. Os policiais foram à localidade pra cumprir mandados de prisão de suspeitos de tráfico e outros crimes. Foto: Polícia Militar