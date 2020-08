Marcelo Moreira assume mandato no lugar de Paulinho do Raio-X

O empresário Marcelo Moreira, tomou posse nesta terça-feira e assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, no lugar de Paulinho do Raio X, acusado pelo Ministério Público de extorsão ao prefeito Samuca Silva. A posse ocorreu na tarde desta terça-feira, em cerimônia administrativa no Salão Nobre, Vereadora Glória Roussim Guedes Pinto, na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara, Nilton Alves de Farias, o Neném, deu posse ao vereador que ocupava a primeira suplência da Câmara.

Marcelo disse que vai trabalhar com afinco e dedicação para atender as necessidades da população e o desenvolvimento econômico do município. O vereador que assumiu o lugar de Paulinho do Raio X, participou pela primeira vez na sessão desta terça-feira, no Plenário da Câmara. “Precisamos construir mais pontes e menos muros”, disse Marcelo. Foto: Osmar Neves (Gazeta dos Bairros)