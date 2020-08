Policiais militares apreenderam no início da tarde desta terça-feira, 83 pinos de cocaína durante patrulhamento que estava sendo realizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá 1, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Quando perceberam a ação dos policiais, os suspeitos fugiram pelos fundos dos prédios levando uma sacola na mão que foi descartada e apreendida pelos agentes. As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro.