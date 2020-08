PRF prende em Itatiaia casal com veículo com registro de roubo no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 horas, em um veículo Jeep/Renegade, com placa de Niterói, com registro de roubo, durante ronda no km 316, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a abordagem, o homem, de 45 anos, e a mulher de 42 anos, ambos de Araras (SP) apresentaram a documentação com indício de falsificação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Realizando consulta nos sistemas foi verificado que a numeração do CRLV era inexistente. O homem apresentou várias versões sobre a origem do veículo, alegando que havia comprado no Rio de Janeiro e estaria levando para sua cidade, em Araras (SP).

Segundo os agentes, o homem mudava a versão durante todo tempo. Ao ser realizada uma inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens de identificação estavam com indícios de adulteração, confirmando ser o veículo um clone; sendo constatado que era um veículo de mesma marca/cor e modelo, mas, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 3 de agosto de 2020 no mesmo município.

Diante das constatações foi dada voz de prisão ao casal e a ocorrência encaminhada para as providências cabíveis e registro de recuperação do Jeep/Renegade roubado.