A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) abre nesta quinta-feira, dia 27, as inscrições para o processo seletivo em diversas áreas do administrativo ao assistencial, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Para se inscrever é necessário acessar o link http://afnerio.org/processos-seletivos

As inscrições vão do dia 27 até o dia 29 de agosto (sábado).