Tratamento precoce contra Covid-19 em Volta Redonda atende 229 pacientes

Experiência bem-sucedida no município foi relatada em seminário científico realizado em Atibaia, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 26

O tratamento precoce contra a Covid-19 com administração da Nitazoxanida oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atinge a marca de 229 pacientes atendidos. O uso do medicamento na Rede Municipal de Saúde, para evitar a evolução da doença, é possível graças ao protocolo de tratamento firmado pela prefeitura com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no final do último mês de junho, através do médico infectologista Edimilson Migowski.

O monitoramento dos pacientes no município mostrou que o tratamento, iniciado com o surgimento dos primeiros sintomas, freou a evolução da doença, evitando internações ou óbitos.

A experiência bem-sucedida em Volta Redonda, rendeu participação em seminário científico promovido por empresa farmacêutica com sede em Atibaia, no interior do Estado de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 26. O convite partiu do Dr. Edimilson Migowski que abordou o tema “Ações antivirais da Nitazoxanida para Covid-19. Estudos observacionais de experiência clínica; porquê a Nitazoxanida e não as outras moléculas” ao lado do também Dr. Davis Ferreira no mesmo evento.

De acordo com a secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, o município apresentou a palestra “Protocolo de Volta Redonda: resultados no tratamento precoce, farmacovigilância e perspectivas”. “Vamos mostrar que conseguimos evitar o agravamento da Covid-19 em 100% dos casos em que os pacientes iniciaram o tratamento com a Nitazoxanida até o terceiro dia do aparecimento dos sintomas da doença”, afirmou.

Também participaram do seminário, que reuniu infectologistas, farmacêuticos e nutricionistas de todo Brasil, a subsecretária de Saúde, Milene Paula de Souza, e o médico de família, Eduardo Rodrigues Novaes, que atua na Unidade Básica de Saúde da Vila Mury, um dos Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda.

TRATAMENTO – A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é procurar a unidade de referência para a Covid-19 mais próxima de casa assim que notar os primeiros sintomas indicativos da doença. Os Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda são as Unidades Básicas de Saúde dos bairros 249, São João, Vila Mury e Volta Grande, que ficam abertas das 8h às 22h, além do Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, das 8h às 19h.

O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da Covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.

A eficácia da Nitazoxanida ajuda a manter a capacidade de leitos para internação para casos graves da Covid-19 em Volta Redonda. Porém, a possibilidade desse tratamento não deve substituir o isolamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos como forma de prevenção. Secom/VR com fotos de divulgação