Uma colisão traseira envolvendo uma carreta e um caminhão deixou o condutor da carreta com ferimentos leves no km 291, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da carreta que atingiu a traseira do caminhão foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

O trânsito ficou com retenção no local.