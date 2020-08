Novo equipamento respiratório é utilizado em pacientes com Covid-19, na Unimed (Volta Redonda) 

Dona Elci Marinato, de 66 anos, começou com uma tosse. A preocupação em procurar o hospital nessa fase de pandemia deu vez à automedicação: um xarope passou a ser o aliado na tentativa de conter o sintoma. Com o agravamento do quadro, ela procurou a unidade hospitalar. Além da tosse com secreção, apresentava também incomodo na garganta e logo veio a falta de ar. Dona Elci estava com Covid-19, precisou ser internada e foi a primeira paciente a utilizar uma técnica inovadora no Hospital Unimed Volta Redonda.

“Eu me senti muito bem porque do jeito que eu entrei [no hospital com falta de ar] e logo comecei a reagir [com a utilização do novo cateter nasal]. Eu não falava, estava rouca. Eu fui confiante e a melhora foi rápida”, relembrou, ainda no quarto de hospital, ao lado do marido, Sebastião, após 15 dias de internação.

A Unimed Volta Redonda adquiriu um moderno recurso para tratar as pessoas com o novo coronavírus: o equipamento Vapotherm Precision Flow. O procedimento é feito com uma técnica que oferta oxigenoterapia através do Cateter Nasal de Alto Fluxo, um tipo de suporte ventilatório, não invasivo, que tem o objetivo de evitar a necessidade do Ventilador Mecânico, facilitando também o processo de retirada do paciente, quando for necessário.

Além de mais confortável para o paciente, o cateter nasal permite que a pessoa mantenha suas atividades do dia a dia, com menor risco de contaminação. A técnica é nova, até agora treze pacientes já utilizaram e apresentaram resultados positivos.

“Trabalhamos para oferecer em nosso Hospital um serviço de excelência e com o foco no cliente. Com essa aquisição reforçamos o nosso compromisso em atender com qualidade e sempre prezando pela saúde e bem-estar das pessoas. Esse é nosso Jeito Unimed de Cuidar” – disse Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Volta Redonda.

Cuidado centrado no paciente

Assim como Dona Elci, muitas pessoas estão com medo de procurar os hospitais devido à pandemia. Desde o mês de março, a Unimed Volta Redonda criou uma Unidade de Apoio Especial – também conhecida como gripódromo – onde é feito o atendimento exclusivo de pacientes com sintomas do novo coronavírus. Já os casos de urgência e emergência continuam no Pronto Atendimento.

Com recepções distintas, os clientes têm mais conforto e segurança, e podem procurar o Hospital sem preocupação em caso de qualquer necessidade.

A unidade hospitalar disponibilizou também a orientação on-line. Uma ferramenta de atendimento médico por vídeo chamada para clientes Unimed e convênios. Basta entrar em contato pelo WhatsApp: 99255-7556.