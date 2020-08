PRF flagra homem conduzindo moto furtada e detém foragido da justiça em Angra dos Reis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (26), um homem por suspeita de receptação e deteve outro por estar foragido da justiça. As abordagens aconteceram em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense.

Policiais, do grupo de motociclistas, faziam blitz na altura do km 486, da Rio-Santos (BR-101) quando avistaram uma motocicleta na pista lateral. Durante abordagem, o motorista informou que havia adquirido o veículo de um leilão na cidade do Rio de Janeiro e não apresentou nenhum documento aos policiais.

Ao realizar uma fiscalização mais detalhada, os agentes da PRF constataram, após consultas nos sistemas de segurança, que a moto havia sido furtada há sete anos na Capital Fluminense.

No trajeto para delegacia, os policiais desconfiaram de um carro que seguia sentido Rio de Janeiro e resolveram abordar.

Durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo em excesso aos agentes. As equipes da PRF desconfiaram da situação e descobriram que havia um mandado de prisão, emitido Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em desfavor do motorista. As ocorrências foram encaminhadas para 166º DP (Angra dos Reis). Setor de Comunicação Social – RJ