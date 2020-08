Felipe Leite de Andrade, de 32 anos, vítima de um acidente ocorrido na manhã da segunda-feira, envolvendo a moto que ele conduzia e um caminhão morreu no final da noite desta quinta-feira por volta das 5h20min, no Hospital São João Batista.

O acidente ocorreu na Avenida Antônio de Almeida, nas proximidades da Rua Grandes Loja, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O sepultamento está previsto para 11 horas desta sexta-feira, no Cemitério Portal da Saudade. Foto: Local do acidente no Retiro