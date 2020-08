Homem engole dinheiro ao ser abordado por policiais militares

Um jovem, ainda não identificado, foi preso a tarde dessa quinta-feira, suspeito de ter praticado assalto na passarela do Viaduto Nossa Senhora das Graças (que liga o Centro ao Aterrado), em Volta Redonda. Os policiais militares conseguiram abordar o suspeito no bairro Jardim Amália I. Para tentar sair do flagrante, o jovem engoliu R$ 30 em dinheiro, que seria produto de furto/roubo. Um jovem, de 19 anos, também foi detido pelo assalto ocorrido no Centro de Volta Redonda.

Com a dupla, os policiais apreenderam dois celulares e outros R$ 30. Também foi apreendida uma marreta, que teria sido usada para simular uma arma de fogo. Segundo a ocorrência da PM, os dois confessaram o roubo, que teve como vítima um homem de 34 anos. A dupla – localizada pelos policiais às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no Jardim Amália I – teria confessado o assalto. Existe a suspeita de que eles sejam autores de outros casos de roubo registrados na área central da cidade. A recomendação é de que vítimas de assalto procurem a polícia para fazer o reconhecimento. (Foto: Polícia Militar)