Policial é encontrado morto com um tiro nas costas em Miguel Pereira

O policial militar, Marcelo Mauro Cardoso Ferreira, de 49 anos, foi encontrado morto com um tiro nas costas na madrugada desta sexta-feira na Rua Zeca Leal no bairro São Judas Tadeu, em Miguel Pereira. O corpo foi encontrado pela filha e estava caído sobre a cama, com um tiro nas costas. A filha ouviu um barulho no quarto e quando chegou encontrou um suspeito pulando o muro fugindo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso. Marcelo era lotado no 20ºBPM, que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e estava na corporação desde 1996. Ele deixa esposa e dois filhos.