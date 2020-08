PRF flagra carreta tanque com irregularidades na nota fiscal na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da madrugada desta sexta-feira, por volta das 2 horas, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico, uma carreta tanque transportando 30 mil litros de etanol, com irregularidade na nota fiscal, no km 283, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Ao ser verificada a nota fiscal foram encontrados indícios de irregularidades, sendo realizado contato com o auditor da Receita Estadual, que confirmou a fraude fiscal. Diante do exposto, a ocorrência foi encaminhada ao Posto da Receita Estadual de Nhangapi para que fossem tomadas as medidas pertinentes.