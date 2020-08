Policiais militares apreenderam na tarde deste sábado, um adolescente, com 46 pedras de crack, na Rua C, na Vila Dom Pedro I, em Paraty. O adolescente que estava de bicicleta fugiu ao ver a viatura policial, mas retornou quando os agentes conversando com sua mãe, que autorizou a entrada na casa.

Ele entregou as drogas que estavam escondidas na caixa d’água do banheiro. O registrou foi feito na Delegacia de Polícia, de Paraty. Foto: Polícia Militar