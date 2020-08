PRF flagra condutor alcoolizado na Lúcio Meira, em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) foram informados por motoristas por volta das 15h20min, deste sábado, que o condutor de um GM Astra GLS (branco) com placa do Rio de Janeiro, transitava de forma irregular no km 182, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho que corta o bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

Durante abordagem, havia suspeitas de sinais de embriaguez ao volante. O condutor, de 26 anos, ao ser indagado sobre se havia ingerido bebida alcoólica, ele declarou que teria ingerido cerveja durante a madrugada, mas não informou o local e que estava retornando para Paraíba do Sul.

Ao realizar o teste com de etilometro (bafômetro) foi confirmado o estado de embriaguez do condutor resultando teor de 0.36 mg/l miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. No veículo foram encontradas várias latas de cerveja que provavelmente estariam sendo consumidas.

A passageira continuou ingerindo bebida alcoólica, mesmo na presença da equipe policial. O veículo foi apreendido e removido para o pátio conveniado PRF por estar com licenciamento atrasado desde 2016.

O condutor e a passageira (como testemunha) foram conduzidos ilesos para 107ª DP para registro da ocorrência e demais procedimentos legais.