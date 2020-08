A Secretária da Saúde, da prefeitura de Barra Mansa divulgou no início da noite deste domingo o boletim do coronavírus, em Barra Mansa. Agora são 101 óbitos pelo coronavírus. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, agora os notificados são 10.255.

Casos Positivos 2493 (sete hospitalizados), exames notificados 10.255, curados 2018, descartados 7730 e suspeitos (aguardando resultado) 32 (20 hospitalizados)

Obs: dos 2493 positivos, 1.218 foram realizados na rede particular