PRF flagra condutor alcoolizado na BR-393 (Lúcio Meira)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da manhã deste domingo, por volta das 6h50min, um jovem que vai completar nesta segunda-feira, 25 anos, conduzindo um Fiat Uno, com placa do Rio de Janeiro, no km 275, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) em Dorândia, em Barra do Piraí.

Durante fiscalização de rotina, os agentes encontraram uma lata de cerveja aberta, o que levantou suspeita dos policiais. O condutor disse que teria ingerido cerveja durante a madrugada em uma festa em Volta Redonda. Ao ser realizado o teste com o etilômetro (bafômetro) resultou teor de 0.36 mg/l, miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

O veículo foi autuado e apreendido, depois removido para o pátio conveniado PRF por estar com licenciamento atrasado desde 2009. O condutor ileso foi encaminhado para 89ª DP para registro da ocorrência e demais procedimentos legais.