PRF flagra quatro motoristas dirigindo sem CNH no final de semana na Dutra

Neste sábado (29) e domingo (30) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou quatro condutores dirigindo sem possuir CNH no trecho da Rodovia Presidente Dutra, que corta o Sul do Estado do Rio de Janeiro. Sendo três durante fiscalização e um por ter se acidentado.

O primeiro foi um motociclista flagrado durante fiscalização relativa à Operação Tamoio V, no km 287 da Dutra, em Floriano, por volta das 11h25min de sábado (29), conduzindo uma motocicleta BMW/800 GS, sem possuir CNH. Sendo aplicada a devida multa e retenção da motocicleta até a apresentação de condutor devidamente habilitado.

O segundo foi outro motociclista flagrado durante ronda da equipe da 7ª DEL PRF, por volta das 14 horas de sábado, que observou a motocicleta Honda/CG 160 de cor preta, sem placa na altura do km 252 da Dutra, em Piraí. A abordagem ocorreu próximo à entrada de Arrozal, onde foi verificado que a motocicleta, não possuía restrições, mas, o condutor não possuía CNH, sendo verificadas outras infrações também. Foram aplicadas as devidas multas, realizado o recolhimento do CRLV da motocicleta para regularização e o veículo ficou retido até apresentação de condutor devidamente habilitado.

O terceiro, foi um condutor de um veículo Ford/Ka SE 1.0 HA B, com placa de Petrópolis, que foi abordado por volta dás 17h30min de sábado, no km 227 da Dutra, posto PRF de Caiçara, durante fiscalização relativa à Operação Tamoio V, sendo constatado que o condutor não possuía CNH. Foi aplicada a devida multa e o veículo liberado para ser conduzido por sua esposa, que estava no banco do passageiro e estava devidamente habilitada.

Já o quarto condutor flagrado sem CNH, foi o condutor da Honda/CB 300 que se acidentou no km 273 da Dutra, em Barra Mansa, por volta dás 2 horas deste domingo (30). Além da multa por dirigir sem possuir CNH, também foram encontradas outras infrações e a motocicleta foi removida para o pátio.

Em todos os casos cada condutor foi multado em R$ 880,41, além de outras infrações que foram encontradas em alguns veículos. PRF/Nogueira