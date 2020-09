Com medidas de prevenção, Tarifa Comercial Zero volta a circular em Volta Redonda

Os três ônibus elétricos retomam o atendimento gratuito à população na próxima terça-feira, dia 1º, interligando os centros comerciais do município

Os ônibus do Tarifa Comercial Zero voltam a interligar gratuitamente os centros comerciais de Volta Redonda na próxima terça-feira, dia 1º. O serviço, implantado pela prefeitura municipal em julho de 2018, foi interrompido há cinco meses por conta da pandemia da Covid-19. Os três veículos que atendem duas linhas distintas chegaram a beneficiar três mil pessoas por dia, mas, por conta das normas de distanciamento exigidas na prevenção do novo coronavírus, agora vão circular apenas com passageiros sentados. A capacidade máxima em cada carro será fixada em 33 pessoas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Rogério Loureiro, com a flexibilização total das atividades econômicas no município, o retorno do Tarifa Comercial Zero se fez necessário. “A oferta de transporte público gratuito interligando todos os centros comerciais de Volta Redonda beneficia a população e colabora com a recuperação econômica do município, facilitando o acesso das pessoas ao comércio local”, acredita, ressaltando que o transporte público de qualidade também favorece a mobilidade urbana.

O Tarifa Comercial Zero tem dois ônibus na Linha 1, que liga os bairros Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília e Centro (Rua Gustavo Lira e Avenida Amaral Peixoto); e um veículo na Linha 2 que sai do Retiro, Aterrado, Rodovia dos Metalúrgicos (Shopping Park Sul) e Centro (Rua Gustavo Lira e Avenida Amaral Peixoto). Os ônibus circulam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, até 14h.

O ônibus do Tarifa Comercial Zero conta com ar condicionado, internet Wi-Fi e ligações USB para recarregar aparelhos móveis. O veículo não polui o meio ambiente por ser elétrico, além de ser silencioso.