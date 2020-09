Ex-prefeito Gothardo é transferido para o Rio de Janeiro

O ex-prefeito de Volta Redonda Gothardo Lopes Netto, que estava internado no Hospital Hinja, desde sexta-feira, quando foi decretada a sua prisão, ordenada pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi transferido nesta segunda-feira para o Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia no caso de pagamentos feitos por empresas ligadas a Mário Peixoto e da família de Gothardo Lopes Netto ao escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel.

Segundo a acusação, o esquema transferia recursos indiretamente desses empresários para o governador. Na sexta-feira, após ser comunicado sua prisão, Gothardo teve uma crise hipertensiva. O ex-prefeito vai cumprir a prisão preventiva decretada pela Justiça. A direção do Hinja emitiu uma nota.

Veja a íntegra da nota emitida:

“O HOSPITAL HINJA comunica que seu diretor, Dr. Gothardo, superou a crise hipertensiva sofrida na última sexta-feira, recebeu alta e foi transferido para o Rio de Janeiro.

O HOSPITAL HINJA – Referência em tratamento Oncológico, pelo Sistema SUS, na Região Sul Fluminense – tranquiliza os pacientes, informando que o atendimento continuará seguindo a normalidade, de acordo com o compromisso de sua competente equipe profissional.