A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretária de Saúde, divulgou nesta terça-feira os dados do coronavírus, no município. Agora são mais cinco vítimas da Covid-19. O total agora é de 106 óbitos. Os casos confirmados agora são 2.539, com 2.100 considerados recuperados.

Agora os casos suspeitos são 46.