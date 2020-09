Interpretação de textos é o tema da próxima live do projeto ‘Fevre ligada no Enem’

Aulas gratuitas para alunos do Ensino Médio acontecem com professores de diversas áreas de conhecimento

Em mais uma ação do projeto “Fevre ligada no Enem”, os alunos que estão se preparando para o exame terão uma nova live. Dessa vez, eles poderão tirar as suas dúvidas com a pedagoga e professora de Letras, Patrícia Angélica Costa Alves, que vai dar dicas sobre interpretação de textos e dos enunciados de questões das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos anteriores e dos principais vestibulares do país. Quase quatro mil alunos já participaram do projeto, que vem promovendo conhecimento de forma online em função da pandemia.

“Esse projeto auxilia o aluno nos principais assuntos que são cobrados no Enem, para que ele possa se preparar melhor para a prova. É muito importante que eles participem dessas lives, onde os professores abrangem diversas áreas do conhecimento. Através desses encontros, eles têm contato com o conteúdo que vem sendo cobrado no Enem e também serve para que eles possam tirar as suas dúvidas”, disse a professora.

No dia 8, às 15hs, a professora Joan Myrrha Alves vai falar sobre Função Afim. Já no dia 16, às 14h, será a vez dos alunos tirarem as dúvidas de conteúdos de química que mais caem no Enem, com a professora Samantha Ramos Bonano.

A Fevre convidou professores renomados para interagir e, em função da pandemia, os encontros acontecem em formato de transmissão ao vivo na página da fundação no Facebook, com duração de 50 minutos. As datas das transmissões serão divulgadas na página da Fevre com antecedência, visto que acontecerão de acordo com a disponibilidade dos professores. O projeto acontecerá até o mês de novembro.

O presidente da Fevre, Waldir Bedê, ressaltou que o projeto, que foi um sucesso em 2019, retornou esse mês de julho. “Desde então, toda semana, estamos abordando um assunto diferente e preparando nossos alunos para o exame do Enem. Tudo isso de forma prática, dinâmica e participativa. É uma oportunidade para que todos os estudantes possam conquistar uma boa classificação e aprovação no Enem”, disse Waldir Bedê.