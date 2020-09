Jovem fica ferido em troca de tiros com a Polícia Militar

Um jovem, de 21 anos, ficou ferido na tarde desta terça-feira, ao trocar tiros com a Polícia militar, na Rua Antônio Elias Arbex, na Boa Vista, em Barra Mansa. Policiais militares foram até o local depois de uma denúncia de tráfico de drogas. O suspeito tentou fugir, mas ficou acuado e efetuou um disparo contra o policial que revidou.

O jovem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde do jovem. Um revólver calibre 32, com três munições intactas e uma deflagrada foi apreendido com o suspeito.