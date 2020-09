Um jovem, de 20 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite de segunda-feira, na Rua João Vitorino Vieira, no bairro Via Odete, em Itatiaia. A Polícia Militar esteve no local, mas a vítima já tinha sido levada para o Hospital de Emergência, de Resende.

Ele foi atingido na barriga e na mão direita. Segundo a unidade hospitalar, ele não corre risco de vida.