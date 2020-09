Um acidente envolveu um carro e uma motocicleta na manhã desta terça-feira, por volta das 7h45min, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na altura do bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Com o impacto o motociclista foi projetado para cima do carro e somente foi retirado com a presença do Corpo de Bombeiros. O condutor do veículo também ficou ferido. Eles foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.