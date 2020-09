Município implanta duas novas barreiras sanitárias: Parque Mariana e São José

A Prefeitura de Porto Real deu início esta semana à implantação de mais duas barreiras sanitárias para controle de acesso de pessoas e veículos ao município durante o período de pandemia da Covid-19. Os serviços incluem aferição de temperatura e orientações para procura de atendimento médico, em caso de apresentação de sintomas. Além das quatro já existentes, mais duas, sendo uma no Parque Mariana e outra no bairro São José, entram em operação já a partir de quinta-feira, 27. São 20 profissionais, sendo dez da Secretaria de Saúde e outros dez da Secretaria de Ordem Pública, atuando diariamente nas barreiras. Todas as ações contam com suporte da Guarda Civil Municipal.

Além do controle de acesso de veículos, há o trabalho da Vigilância Epidemiológica, que dá suporte às barreiras fazendo visitas domiciliares aos pacientes que apresentam quadro de febre, durante a abordagem, e, encaminhando o não morador à Secretaria de Saúde de sua cidade de origem. Desde abril foram contabilizados: 67 moradores e outros 21 não moradores com quadro febril.

Atualmente as barreiras encontram-se instaladas nas seguintes localidades: Rua Comendador Seigo Chokyu (São José), próxima ao Pórtico Municipal; Avenida Geraldo Ribas (perto do Parque de Exposições e outra próxima à antiga açucareira) e ainda à Avenida Henri Richard Pritchard, entrada de Bulhões. Com a ampliação dos serviços, a entrada do Parque Mariana e a divisa de Porto Real com Barra Mansa, entre o bairro São José e o distrito de Floriano, também passam a contar com as barreiras.