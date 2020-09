Porto Real reabre de bares e libera circulação de idosos em horário integral

A partir de quarta-feira (02), bares de Porto Real poderão reabrir para atendimentos presenciais, de acordo com o decreto municipal comentado pelo prefeito Ailton Marques, durante a live divulgada nas redes sociais, nesta terça-feira (1º). Além dos bares, o decreto também libera a circulação de idosos em horário integral nos supermercados.

Bares

O prefeito Ailton Marques destacou que os bares poderão funcionar até às 22h, a partir de amanhã, mas com restrições como: álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos, uso de máscara é obrigatório, está proibida aglomeração e é permitido três pessoas por mesa para diminuir o risco de contágio por Covid-19.

O prefeito destacou que os bares foram liberados devido a diminuição no número de casos confirmados no município.

– Vamos liberar os bares porque o número de casos diminuiu nos últimos dias, mas a gente faz com critério, por conta do que estamos fazendo em prol da nossa comunidade. Se estivesse subindo, nossa ação seria outra, como quando fechamos todas as entradas de Porto Real – disse Ailton Marques.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, alertou que abertura dos bares não significa que a população deve fazer aglomeração.

– Abrir bar não significa fazer aglomeração dentro do bar. É para você deixar o comerciante conseguir defender o dinheiro e o negócio dele sem necessidade de prejudicar ninguém. As pessoas precisam ter a consciência do distanciamento, de usar o álcool em gel e a máscara. Os casos estão diminuindo porque as pessoas estão mais conscientes – explicou.

Idosos

Ainda segundo o decreto, está liberada a circulação de idosos em horário integral nos supermercados e estabelecimentos comerciais de Porto Real. Apesar da liberação, os idosos, que fazem parte do grupo de risco mediante a Covid-19, não devem deixar de se prevenir contra o coronavírus.

Casos

O prefeito Ailton Marques e o secretário de Saúde, Luiz Fernando, atualizaram os casos de Covid-19 de Porto Real. O município tem 368 casos confirmados, sendo que 303 já estão recuperados, quatro estão internados, 46 em isolamento domiciliar, além de 15 óbitos causados pela Covid-19 e 144 casos que estão em análise. Agora, Porto Real tem 49 casos ativos de pessoas que podem transmitir o vírus pelo município.

– Em isolamento hoje só temos 50 moradores. Acho que há dois meses para cá a gente só tava trabalhando com 80, 120 pessoas em isolamento ou até mais ainda. Esse é um bom resultado, mas ainda não podemos falar que isso é animador por ser um dever de casa a ser feito tanto pela secretaria de saúde quanto pela população que está entendendo a necessidade do isolamento apesar dos fatos isolados que estão acontecendo – concluiu o secretário de Saúde.