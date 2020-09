PRF flagra homem com mandado de prisão na BR-393, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta terça-feira, por volta das 11 horas, um homem com mandado de prisão no km 275, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O veículo VW Gol (Botucatu-SP), foi abordado e era conduzido por um homem, de 41 anos. Durante fiscalização, os policiais constataram de que contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, em 2014, pela Vara Criminal de Três Rios (RJ) por homicídio. Indagado, o condutor declarou que o homicídio ocorreu durante uma briga em um bar. Ele disse que o crime aconteceu com uma arma.

Depois do crime mudou para São Paulo. No momento da abordagem estava retornando de São Paulo (SP) para Três Rios (RJ). Diante dos fatos, o condutor ileso foi conduzido à 88ª DP Barra do Piraí, onde permaneceu preso.