Unidades de saúde retomam atendimentos de especialidades médicas em Porto Real

A prefeitura de Porto Real retomou nos últimos dois meses as consultas e procedimentos de especialidades médicas nas seguintes unidades de saúde: Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho; Policlínico dos bairros Fátima e Jardim das Acácias e Casa da Mulher Clementina Tavernari. Exames como: eco transtorácico; doppler; ultrassonografia; campo visual; exames laboratoriais no Policlínico do Bairro Fátima e mamografia, entre outros, já estão sendo realizados em Porto Real.

Os atendimentos que acontecem através da Secretaria de Estado de Saúde não estão acontecendo em sua totalidade. No entanto, o município vem realizando diversos procedimentos, através de contratos próprios. São eles: ressonância; densiomentria óssea; teste ergométrico e holter. Outros como: eletroencefalograma; histeroscopia; endoscopia e colonoscopia retornarão, de maneira gradativa, a partir do dia 15 deste mês.

“Por conta da pandemia da Covid-19, em meados de março deste ano, haviam sido reduzidos os atendimentos em cerca de um terço e voltaram à normalidade, gradativamente, desde o mês de agosto, até atingirem a totalidade do agendamento”, explicou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, que também destacou o retorno de consultas mais procuradas pelos pacientes do município. “As especialidades mais procuradas são: ortopedia; oftalmologia e neurologia. As consultas para essas especialidades estão sendo agendadas para cerca de 30 dias, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Em relação às Unidades de Saúde da Família (USF), foram retomados os atendimentos de demanda espontânea do paciente e e também a programada, que se refere aos pacientes que precisam de cuidado contínuo, como, por exemplo: hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, etc. Também estão sendo realizados normalmente pelas USFs, as consultas aos pacientes sintomáticos respiratórios, em locais separados dos outros atendimentos”, finalizou Luiz Fernando.

Cirurgias eletivas

A partir de 18 de setembro serão retomadas, gradativamente, dentro dos protocolos de saúde por conta da pandemia; as cirurgias de curta permanência na rede hospitalar, tais como vasectomia; pediátricas; algumas hérnias; etc. Fotos: Alexandre Jr.