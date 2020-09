Um caminhão, carregado com paletes, tombou no final da manhã desta quarta-feira, no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. Houve a interdição total por cerca de 20 minutos e o congestionamento chegou a seis quilômetros.

Logo após as duas faixas foram liberadas. O trânsito fluiu com lentidão por cera de quase duas horas. A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém ficou ferido.