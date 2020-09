Um carro com placa de Belo Horizonte, que seguia para Petrópolis atropelou uma vaca no início da noite desta quarta-feira, por volta das 19 horas, no km 186, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Paraíba do Sul. O condutor de 65 anos ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária da rodovia, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

A pista somente foi liberada após a retirada do veículo e do animal morto do local.