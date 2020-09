Corpo de homem é encontrado na Estrada União, em Volta Redonda

O corpo de um homem, com tornozeleira eletrônica e ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, na Estrada União, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A Polícia Militar recebeu uma informação sobre o encontro do cadáver. Um perito da Polícia Civil esteve no local e depois da perícia o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.

A Polícia Militar também esteve no local aguardando as providências para a remoção do cadáver. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.