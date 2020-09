Moradora de Pinheiral morre dias após sofrer furto no centro de Volta Redonda

Uma mulher morreu por infarto, na manhã de segunda-feira, depois de ter sofrido um furto no sábado, quando se encontrava na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. Rosely de Souza, de 52 anos, moradora de Pinheiral, teve sua carteira com todos os documentos furtados, inclusive cartões e R$ 50, quando se encontrava em uma fila de uma loja de bijuterias.

Rosely somente percebeu que tinha sido furtada quando foi pagar a compra e verificou que sua bolsa estava aberta. Depois descobriu que foram sacados R$ 4 mil de sua conta bancária. O registro foi feito online, na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.

O filho de Rosely contou que sua mãe estava sofrendo muito com o furto e estava desorientada e nervosa. Numa mensagem de áudio enviada à filha, Rosely se disse “arrasada”. Ela questionava também se nas proximidades não haveria uma câmera de segurança para tentar localizar os bandidos, mas foi informada da inexistência de câmera do lado de fora da loja. Chorando, lamentava o roubo do dinheirinho que havia juntado com muito sacrifício. Ela queria que devolvessem pelo menos seus documentos.

Rosely foi sepultada na manhã de terça-feira, em Pinheiral. Foto: Redes Sociais

Rosely lamenta com a filha (áudio) a perda do dinheiro e dos documentos.