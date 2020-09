Uma mulher ficou ferida ao ser atropelada por uma moto na tarde desta quarta-feira, quando atravessava a Via Sérgio Braga, em frente ao Serviço de Pronto Atendimento do bairro Conforto, em Volta Redonda.

Um casal de idosos que estava na moto ficou ferido. As três vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas. O trânsito ficou com retenção no local do acidente.