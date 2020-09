Motoqueiro fica ferido em colisão com caminhonete em Barra Mansa

Uma colisão envolvendo uma moto e uma caminhonete VW Saveiro, por volta das 10 horas, desta quarta-feira deixou o condutor da motocicleta com ferimentos no km 299 da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi lateral. O condutor da caminhonete seguia no sentido Via Dutra, quando sinalizou que se deslocaria para a direita ter o acesso a empresa que fica à margem da Rodovia Presidente Dutra.

Ao iniciar a manobra, a caminhonete foi atingida na lateral dianteira direita da motocicleta que vinha transitando pelo acostamento tentando ultrapassar a caminhonete.

O condutor da Saveiro nada sofreu. O motociclista de 57 anos foi socorrido por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa, com suspeita de fratura no braço.

Equipe da 7ª DEL PRF compareceu ao local para atendimento do acidente e preenchimento do BAT.