Operação da Polícia Civil (SP) prende 15 suspeitos em Bananal (SP)

Uma operação realizada pela Polícia Civil, de Bananal (SP), comandada pelo delegado João Paulo de Abreu, culminou na prisão de 15 suspeitos de tráfico de drogas, nesta quarta-feira. A operação contou também com a participação de policiais civis da delegacia de Volta Redonda.

Um suspeito, de 27 anos, foi preso no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, que teria montado um ponto de vendas na cidade paulista, na divisa com os dois estados. Ele é apontado como o chefe do esquema desbaratado na operação.

Segundo o delegado, ele teria montado pelo menos cinco bocas de fumo em Bananal. O suspeito já teve preso pelo mesmo motivo. Foram cumpridos também 15 mandados de busca e apreensão.

Os agentes apreenderam cocaína, maconha e uma réplica de arma. Segundo o delegado, a quadrilha era formada por maiores, adolescentes e mulheres. Os presos serão encaminhados para a delegacia de Cruzeiro.