PRF apreende carga de vinhos sem nota fiscal na BR-393, em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na noite desta quarta-feira, por volta das 21 horas, um veículo transportando 780 garrafas de vinho acondicionados em caixas de papelão no km 182, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

O veículo Nissan Frontier (Belo Horizonte) era conduzido por um homem, de 48 anos. Ele disse aos policiais rodoviários federais que não estava portando a nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse a regularidade tributária da mercadoria.

Informou também que estava vindo de Curitiba (PR) e que iria revender os vinhos na cidade de Muriaé (MG). O veículo com a mercadoria e o condutor foram encaminhados para a Barreira Fiscal de Levy Gaspariam, para os procedimentos cabíveis. A princípio responderá por sonegação fiscal.