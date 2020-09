Unidades de saúde recebem sanitização em Volta Redonda

Equipes da Secretaria de Infraestrutura, responsável por este serviço de combate à Covid-19, também atuam diariamente na manutenção da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda investe na prevenção da Covid-19 desde o início da pandemia, em março deste ano, e uma das ações diárias é a sanitização e higienização dos espaços públicos. Nesta quarta-feira, dia 02, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), responsável pelo serviço, atuou no Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, nos hospitais São João Batista e do Retiro, na Unidade Básica de Saúde da Família da Vila Mury, no Centro Municipal de Saúde de Volta Redonda, além da sede do IML (Instituto Médico Legal) no município.

A ação diária inclui a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. Assim como na fiscalização diária das atividades comerciais para garantir o cumprimento das normas de controle do novo coronavírus previstas em decretos municipais, o objetivo é diminuir a circulação do vírus e garantir a capacidade de atendimento na rede de saúde no município.

Em cinco meses de pandemia, a prefeitura já realizou mais de mil sanitizações em espaços públicos em Volta Redonda. As prioridades são as unidades de saúde e os centros comerciais, com foco nos locais de maior circulação como acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e os pontos de ônibus. Porém, também são beneficiados locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), a Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, o Palácio 17 de Julho, a Arena Esportiva, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), a 93ª Delegacia de Polícia (DP), o 28°Batalhão da Policia Militar, a sede do Conselho Tutelar e o Posto de Vistoria do Detran, no bairro São Luiz.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, afirmou que a equipe de sanitização e higienização atua diariamente, incluindo os finais de semana e feriados. “São cerca de 80 sanitizações por semana”, disse, lembrando que a secretaria também é responsável pela manutenção da cidade e que este serviço também é realizado todos os dias.

Somente nesta quarta-feira, dia 02, mais de dez bairros foram beneficiados. As equipes de recuperação asfástica estão em dois pontos da cidade. Uma atua na Viela Teodolindo Almeida, no bairro Santa Cruz, e outra na Rua 2, em Três Poços. A Rodovia do Contorno, além dos bairros Açude, Vale Verde, Coqueiros e a Rua 207, recebem o serviço de retirada de entulho. Equipes de capina, roçada e limpeza também estão divididas entre os bairros Vila Santa Cecília, Sessenta, Santo Agostinho, Niterói, Retiro e Três Poços, onde também está sendo executada limpeza no córrego.