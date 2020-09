Área de risco no bairro Retiro passa por nova vistoria

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda realizou nesta quinta-feira, dia 03, uma nova vistoria na Rua Helvécio Gomes Pimenta, no bairro Retiro, juntamente com geólogos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, para atualizar a situação do local, onde 39 residências foram interditadas em maio por risco de deslizamento.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Leandro Rezende, o objetivo é atualizar os relatórios, acrescentando o resultado da sondagem de solo feita no local. “No relatório gerado na primeira visita foi determinado uma poligonal e a interdição das residências dessa área. Com a conclusão da sondagem pedimos uma nova análise, já com base nesses resultados para saber a necessidade de manter as interdições”, disse.

Várias intervenções já foram realizadas no local, como obras na rede de esgoto, feitas pelo Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), podas de árvores e retirada de entulhos.

De acordo com a geóloga da DRM, Joana Ramalho, todas as novas informações colhidas serão analisadas e incluídas no relatório. “Nós vamos reunir todas as informações e emitir um relatório com o nosso parecer para ser enviado para a Defesa Civil do Município”, disse.