Policiais militares foram averiguar uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na noite de quinta-feira, na Rua José Ferreira Filho, no Morro do Gama, em Barra do Piraí. Os policiais foram até o local e foram recebidos à tiros e houve uma intensa troca de tiros. Após o confronto, um suspeito de 18 anos, foi preso.

Com ele os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com carregador e nove munições, além de um rádio de comunicação. Ninguém ficou ferido.