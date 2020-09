Mulher de Valença é libertada depois de ser feita refém do namorado na Tijuca, no Rio

Uma mulher, moradora de Valença (RJ), foi feita refém pelo seu namorado numa lanchonete na Rua General Roca, na Tijuca, no Rio de Janeiro. O Bope (Batalhão de Operações Especiais) necessitou usar armas não letais para conter o homem. Três funcionários que estavam trancados no escritório do estabelecimento também foram libertados. Segundo a Polícia Militar, a mulher ficou de 12 horas até às 15h55min, quando foi libertada.

Segundo a polícia, Paulo Roberto Gonçalves estava com a namorada na lanchonete Ricco’s quando os dois começaram uma discussão. Paulo, então, pegou uma faca e fez a mulher refém. Segundo Maurílio Nunes, tenente-coronel e comandante do Bope, o suspeito apresentava um comportamento psicótico. Os agentes iniciaram um protocolo de uso de armas não letais e conseguiram dominar o homem e libertar a mulher.

Segundo o comandante, a negociação foi tática e com uso de da granada menos letal e a entrada com um cão adestrado.