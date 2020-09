Polícia Militar recaptura os quatro menores que fugiram do Degase

Policiais militares do 28º Batalhão, sediado em Volta Redonda, conseguiram recapturar os quatro menores que fugiram do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) no Cense Irmã Asunción De La Gándara Ustara, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Um dos menores foi recapturado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do Pinheirão. Na Rodovia do Contorno, foi recapturado o outro fugitivo. No bairro Vila Rica, os agentes apreenderam outros dois menores.

