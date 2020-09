Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, em Barra do Piraí. Policiais foram acionados e quando chegaram encontraram o homem agonizando no chão, com marcas de tiro na cabeça.

O homem chegou a ser socorrido para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. A Polícia Civil está investigando o caso.