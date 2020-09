Bryan de Oliveira dos Santos, de 18 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros no quintal de uma casa, na noite de sexta-feira, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O perito da Polícia Civil esteve no local e recolheu cinco estojos de nove milímetros, dois estojos de 40, e um estojo de calibre 12.

O crime ocorreu logo depois que Raphael Lopes Varanda, de 26 anos, foi encontrado morto com as mãos amarradas, também no bairro Água Limpa.