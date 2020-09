Raphael Lopes Varanda, de 26 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira, por volta das 21 horas, na Rua Angélica, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas. A Polícia Militar esteve no local preservando o corpo para a perícia.

O cadáver foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda.