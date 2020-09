Supermercado é furtado em Quatis

Três homens, de 56, 40 e 29 anos, e uma mulher de 34 anos, foram presos na tarde deste sábado, por volta das 16h20min, após furtarem vários produtos do Estrela Supermercados, localizado na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, no Centro, de Quatis.

Depois do crime, os suspeitos fugiram no veículo Space Fox, em direção ao distrito de Floriano, em Barra Mansa. Os policiais perseguiram o veículo que foi abordado com os quatro suspeitos na RJ-159 (ligação Quatis-Floriano).

Dentro do veículo foram recuperados oito peças de carne, quatro peças de salmão, diversos perfumes, um garrafa de whisky; duas garrafas de champanhe um litro de óleo, uma garrafa de vinho, diversos vidros de shampoo, produtos de limpeza entre outros.

Os suspeitos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde permaneceram presos.