Policiais militares apreenderam no início da noite de sábado (5), em Barra do Piraí, 108 pinos de cocaína. A ação aconteceu na Rua José Jardim Rocha, no bairro Caixa D’água.

Segundo as autoridades, após um intenso vasculhamento pelo local, os policiais encontraram o material.

A droga seria de um adolescente, de 17 anos, que não foi localizado.

O entorpecente foi levado para a delegacia de polícia da cidade.